Знаменитий український шоумен Євген Кошовий продовжує радувати фанатів незвичайними юмористичными роликами

Найчастіше в профілі артиста на сторінці в соціальній мережі Instagram можна побачити домашні кадри, фото з машини, поки Євген подорожує або ж гумористичні ролики.

Своїми відео і фото чоловік часто веселить фанатів, а також викликає хвилю питань на свою адресу.

«Думав, шо вже давно виставив видос🤐 👽 #квартал95 #кварталмощьсила», - написав Євген під одним з роликів.

«Ви ще і в космос літаєте!!!!», «👏 право», «Х'юстон, у нас проблеми», «Да але чому космонавт в майці?-?», «Дівчата! Дивіться звідки вони - ці наші Земні Пацани!!!», «Чекаємо Вас на Марсі», «Шолом не тисне?», - пишуть шанувальники під одним з роликів.

А на одному з кадрів артист вирішив похвалитися чином поруч з конем, отримавши сотні коментарів у відповідь з припущеннями, на кого ж міні-статуя схожа:

«Дізнаєтеся подругу?😂 #евротурзакончился #квартал95 #кварталмощьсила», - пише Євген.

Фанати очікувано відреагували:

«Полякова?», «бааа... Тобі підходить!)», «Поляковна, чи що?», «Мабуть прикольно фоткатись на тлі трупа.👿», «Полякова😂😂😂😂», «Полякова?)», «Жека красень ! Робиш вітер прикольно)))))) фото залік на 5 ! 👌».

На ще одному ролику Євген просто дуріє, використовуючи фільтр і показуючи перетворене обличчя:

«Доброго ранку, Моя Країно🇺🇦 дітям не дивитись😂 #детисняливидос #доброеутроукраина #дурачимсясутра», - зазначає під роликом артист.

А ось що пишуть йому шанувальники:

«Чоткий красень», «Слухай мені 12 років і ти травмував мою психіку😂», «Орууу😂😂😂», «Прикольно 😂», «Як називається програма?», «Де моє золотцеееее??? 😂😂😂», «Люда з Голівуду 😂🤦‍♀️».

Не так давно знаменитий артист взяв участь в авторському проекті Маші Єфросиніної «Іспит на відвертість». На зйомках чоловік розповів про особисто, що робить дуже рідко (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Зазначимо, Євген живе зі своєю дружиною в шлюбі буде тринадцять років і виховує 12-річну доньку Варвару, а також шестирічну Серафиму.

У розмові з Машею Єфросиніною актор згадав, як його дружина вперше повідомляла йому про вагітність, а також про свою реакцію. Причому Євген не став приховувати - він став причиною того, що його вагітна дружина втратила найдорожчого в житті. Зокрема, це стосувалося роботи в шоу-балеті, учасницею якого вона була.

Ксенія дала згоду на умову чоловіка, кинула роботу, віддавшись сімейного щастя і рутині. При цьому чоловік заявив, що розумів - він забрав у неї щось важливе, але інакше було не можна. Він також підкреслив, що був ревнивий і одна думка про те, що до його вагітній дружині буде торкатися інший чоловік, виводила його з себе.

Нагадаємо, "Дизель шоу" вибухнув гучними звинуваченнями на адресу "Кварталу 95", гримить скандал.

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