Популярна українська виконавиця Ані Лорак блиснула красою на архівному фото, де вона позує з культовим співаком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«На початку мого творчого життя, в одній з лондонських студій, доля подарувала мені зустріч зі справжньою легендою Міком Джаггером. Сьогодні у засновника рок-музики День народження! Happy birthday», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лорак позує поруч з культовим співаком, у якого вирішила взяти автограф.

«Вау! Це справді ти? Така красуня», «така маленька», «Яка мила на цьому фото 😍😍 Прекрасна❤️», «Яка милашка», «Не змінилися♥️ З ким би ще із зарубіжних зірок хотіли зустрітися?», «Яка юна😍 така лапочка 😍 Принадність Кароліночка ❤️😍😘 Люблю і захоплююсь», — пишуть її шанувальники.

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«King & Queen 👑💎🎶 Ані Лорак на закритті фестивалю Live&Drive в Москві», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Лорак позує в блискучому вбранні з глибоким вирізом, демонструючи пружні принади. На інших кадрах співачка вже на сцені в тому ж вбранні, ефектно виступаючи зі своєю танцпідтримкою.

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