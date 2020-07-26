Популярная украинская исполнительница Ани Лорак сверкнула красотой на архивном снимке, где она позирует с культовым певцом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«В начале моей творческой жизни, в одной из лондонских студий, судьба подарила мне встречу с настоящей легендой Миком Джаггером. Сегодня у основателя рок-музыки День рождения! Happy birthday», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Лорак позирует рядом с культовым певцом, у которого решила взять автограф.

«Ва! Это действительно ты? Такая красотка», «такая малышка», «Какая милая на этом фото 😍😍 Прекрасна❤️», «Какая милашка», «Не изменились♥️ С кем бы ещё из зарубежных звёзд хотели встретится?», «Какая юная😍 такая лапочка 😍 Прелесть Каролиночка ❤️😍😘 Люблю и восхищаюсь», — пишут ее поклонники.

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«King & Queen 👑💎🎶 Ани Лорак на закрытии фестиваля Live&Drive в Москве», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Лорак позирует в блестящем наряде с глубоким вырезом, демонстрируя упругие прелести. На других кадрах певица уже на сцене все в том же наряде, эффектно выступая со своей подтанцовкой.

Напомним, Лазарева в одних плавках засняли с "любовником" на отдыхе, Ани Лорак не у дел.

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