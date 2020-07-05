Раскрыты подробности романа между Ани Лорак и бывшем супругом певицы TAYANNA

В СМИ давно ходят слухи о романе Ани Лорак и Егора Глеба, который является бывшим супругом и саунд-продюсером певицы TAYANNA. Пока пара официально свои отношения не подтверждала, однако вместо них это решила сделать бывшая супруга нового возлюбленного Ани Лорак.

В интервью "Светской жизни" для Кати Осадчей она рассказала все, что знает об романе Ани Лорак и Егора Глеба.

Она призналась, что знает не только об отношениях Егора Глеба и Ани Лорак, но даже об их совместном проживании.

"Он не крутил, он крутит роман и дальше. Они живут вместе. Я все знаю. Он общается с сыном. Сын к нему звонит, правда, редко, потому что он от него отвык. Но когда он в Киев приезжает, мы видимся. Можем вместе пообедать, поужинать, это не есть табу", – заявила артистка.

Также артистка рассказала об отношении их совместного сына к новой семье папы. TAYANNA призналась, что сын давно знает о романе с Ани Лорак и даже был приглашен на знакомство с новой семьей его отца.

"Я его отпускала, говорила: "Если хочешь, то езжай к отцу. Потому что это его новая семья. И ты имеешь полное право тоже с ним находиться, точно так же, как и ты со мной". Но он не очень горел желанием куда-то с отцом лететь, и мне сын сам говорит: "Мам, я же с отцом вижусь очень редко, он мне как не отец, а тот, кто меня сделал". И он все это понимает, говорит: "Я хочу тебя беречь, хочу быть с тобой. А если я уеду – ты останешься одна. Кто будет за тобой смотреть и охранять?" – говорит певица.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева.

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале.

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото.