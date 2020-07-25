Украинская исполнительница Ани Лорак сверкнула упругими формами в блестящем комбинезоне

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«King & Queen 👑💎🎶 Ани Лорак на закрытии фестиваля Live&Drive в Москве», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Лорак позирует в блестящем наряде с глубоким вырезом, демонстрируя упругие прелести. На других кадрах певица уже на сцене все в том же наряде, эффектно выступая со своей подтанцовкой.

«Это такая редкость, ваша красота. Повезло Лазареву», «Любовь моя безупречна», «красавица», «Попа - просто прелесть», «Классная фигурка у Лорак сейчас. Хуже когда худеет», «Ваууу божественно супер», «нет слов», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что популярная украинская певица Ани Лорак, которая уже давно живет и работает в России, поделилась серией летних снимков.

На фотографиях Лорак позирует в легком летнем комбинезоне, подчеркивающем все изгибы ее фигуры. Игривости образу добавляет милый принт в цветочек. На снимках певица легко и непринужденно позирует на улице, прямо под летним солнцем.

«Лето в самом разгаре. Как спасаетесь от жары?», - поинтересовалась звезда у своих подписчиков.

Напомним, Лазарева в одних плавках засняли с "любовником" на отдыхе, Ани Лорак не у дел.

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