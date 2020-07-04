Знаменитая артиска Ани Лорак засветилась в стильном виде во время "свидания" с близким другом и коллегой Сергеем Лазаревым

Несколько часов назад в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина показала, как повеселилась с близким товарищем и коллегой, Сергеем Лазаревым, с которым ей давно приписывают любовный роман вот уже несколько лет под ряд. Чтобы подогреть интригу к трогательной встрече с мужчиной, звезда такде поделилась ярким кадром и у себя в профиле, обнявшись с певцом на камеру, пишет Рoliteka.net.

На трогательном кадре Каролина позировала в объятиях Сергей, мило прижавшись к нему и уже привычно «надув» губы. Поклонники буквально взорвал пост комментариями, ведь стильные образы звезд сразу впечатлили их:

«Я же говорила», «Вы будете неотразимы🍰 в моих нарядах 🌟🌟🌟🙌», «Визг счастья😍😍😍😍», «Невероятные🖤», «идеальные 💔😍», «Очень красивые 🤗🤗🤗», «Красивыее😍😍❤️», «Ой😍 Хорошенькие какие! Ну наконец-то ваше новое селфи😇», «😻😻😻😻😻😻😻Какие ви красивые», «Какие красивые😍👍❤», «Наши прекрасные😍❤️», «Наконец-то друзья встретились после карантина!🙏🏽 Очень ждали ваших совместных фотографий!❤️», «Оу,мы ждали совместную фотографию😍».

Примечательно, что в самомпрофиле артиста также можно заметить похожие кадры, причем он поделился ими одновременно с Каролиной и отметил ее как "близкую подругу". Новые фото вызвали немалый фурор в сети, ведь кадры со "свиданий" артистов можно увидеть крайне редко, а сами звезды никак не комментируют слухи об их отношениях.

Как известно, Каролина долгое время была была на карантине, отменила все встречи и проекты. После его ослабления звезда принялась наверстывать упущенное - провела несколько встреч с друзьями, устроила пышный праздник дочери и многое другое. Не так давно певица засветилась на вечеринке в необычном виде.

Так, на фан-аккаунте певицы появились фото и видео, сделанные на отдыхе звезды с Филиппом Киркоровым, коллегами и другими звездами. При этом многих фанатов крайне озадачил вид знаменитости, совсем не похожий на то, что они видели ранее.

Также небрежная прическа знаменитости обескуражила поклонников, привыкших к том, что Каролина укладывает волосы весьма аккуратно и делает их ровными:

«Образ вообще не для Ани, плюс с волосами что-то случилось уже давно. Вот пару лет назад вообще была, глаз не отвести», «У Ани образ не удачный..», «А почему Ани Лорак в очках?Это от солнца или для зрения????», «Честно говоря на Ани это не похоже есть за вид блин», «Да, Лорак не узнать. Я подумала, что это Виктория Булитко. Обе симпатичные девушки. Но попутала. Бывает. Образ не Лорак, что то не то. Хотя я не очень обладаю. 🌞🌹», «Все плохо. И прическа, и очки, и наряд», «Лорак что то совсем кажется "становится какой то совсем "старушкой" с консервативными взглядами ..это или Егор или ....раньше как то пораздупленней была а сейчас совсем угасла...», «На заднем плане парень, лучше всех вышел», - написали поклонники.

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