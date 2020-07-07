Ани Лорак в жарком образе показала, как проводит лето

Популярная украинская певица, которая уже давно живет и работает в России, поделилась серией летних снимков в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фотографиях Лорак позирует в легком летнем комбинезоне, подчеркивающем все изгибы ее фигуры. Игривости образу добавляет милый принт в цветочек. На снимках певица легко и непринужденно позирует на улице, прямо под летним солнцем.

«Лето в самом разгаре. Как спасаетесь от жары?», - поинтересовалась звезда у своих подписчиков.

Фанаты тут же принялись отвечать на ее вопрос и комментировать снимки.

«Ух ты Вам очень идёт этот комбинезон! Красотка», «Какая Вы красавица Каролиночка Хорошего дня!», «Невероятная», «Летний лучик солнца! Ты прекрасна», «Шикарные ноги Каролина)», «Куколка!», «Какая же красавица, у нас Артистка! Солнечного настроения!», - пишут люди.

Отметился в комментариях и давний друг певицы, которому многие приписывают роман с Лорак – Сергей Лазарев.

«Красавица!», - коротко подписал фото он.

Ранее мы писали, что Лорак засветилась в стильном виде во время "свидания" с близким другом и коллегой Сергеем Лазаревым.

В социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина показала, как повеселилась с близким товарищем и коллегой, Сергеем Лазаревым, с которым ей давно приписывают любовный роман вот уже несколько лет под ряд. Чтобы подогреть интригу к трогательной встрече с мужчиной, звезда такде поделилась ярким кадром и у себя в профиле, обнявшись с певцом на камеру.

Напомним, Лазарева в одних плавках засняли с "любовником" на отдыхе, Ани Лорак не у дел.

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