В мережі порівняли українську співачку Тіну Кароль і маму Дана Балана, з яким артистці давно приписують роман

Як передає Politeka.net, колаж з'явився на одній з фан-сторінок Кароль і Балана. Шанувальники знайшли старі фотографії Тіни Кароль та Людмили Балан, зроблені на пляжі.

Тіна була одягнена в білий костюм. Вона елегантно лежала на піску, оголивши свої апетитні стегна.

Людмила Балан теж лежала на піску. Вона вляглася на спину, засвітивши стрункі ніжки. Жінка дивилася в кадр і посміхалася.

«Дві музи, дві моїх Мадонни. Білосніжний піщаний чи спекотний галичанський?! - ну навіть і не знаю, що мені ближче...», - підписане фото.

В коментарях фанати почали обговорювати, хто з жінок на фото виглядає краще.

«Для багатьох Муза - це вітряна дівчина. Вона закохується в одного, заволодівши серцем, тут же кидає його заради іншого. Але бути справжньою Музою не так просто… Справжня Муза - дуже терпляча і стримана», «Мама Люда виглядає більш "гарячою", ніж Тіна», «Обидві гарячі... Але Людочка прям вогонь», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Тіна і Дан довгий час прикидалися, що між ними щось є. Але після закінчення шоу новин про їх роман стало все менше.

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