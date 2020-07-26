В сети сравнили украинскую певицу Тину Кароль и маму Дана Балана, с которым артистке давно приписывают роман

Как передает Politeka.net, коллаж появился на одной из фан-страничек Кароль и Балана. Поклонники нашли старые фотографии Тины Кароль и Людмилы Балан, сделанные на пляже.

Тина была одета в белый костюм. Она элегантно лежала на песку, оголив свои аппетитные бедра.

Людмила Балан тоже лежала на песке. Она улеглась на спину, засветив стройные ножки. Женщина смотрела в кадр и улыбалась.

«Две музы, две моих Мадонны. Белоснежный песчаный или знойный галичный?! - ну даже и не знаю, что мне ближе...», - подписано фото.

В комментариях фанаты стали обсуждать, кто из женщин на фото выглядит лучше.

«Для многих Муза - это ветренная девушка. Она влюбляется в одного, завладев сердцем, тут же бросает его ради другого. Но быть настоящей Музой не так просто… Настоящая Муза - очень терпелива и сдержанна», «Мама Люда выглядит более "горячей", чем Тина», «Обе горячие... Но Людочка прям огонь», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Тина и Дан долгое время притворялись, что между ними что-то есть. Но после окончания шоу новостей об их романе стало все меньше.

Напомним, что Тина Кароль после слухов о беременности показала трогательное фото с сыном: "Пример семьи".

А еще Politeka писала, что знойная Кароль в одном лишь свитере похвасталась стройными ножками: "Поджарила всех этим видом".

Также Politeka сообщала, что подружка Тины Кароль Юлия Санина взбудоражила поклонников "Танців з зірками", видео: "Я готова...".