Українська співачка Тіна Кароль заінтригувала прихильників незвичайним роликом

Так, в цей раз на фан-сторінці Тіни в соціальній мережі Instagram з'явився незвичайний домашній ролик, на якому зірка позувала в одному лише домашньому светрі. Фанати тут же виявилися заінтриговані кадрами, що раніше сама співачка опублікувала в своїх Сторі.

У невеликому ролику Тіна в світло-лавандовом светрі позувала біля вікна, пікантно оголивши стрункі ніжки. У відображенні також видно. що Тіна милується заходом, а її світле волосся распущенны.

«Тіночка інтриганка❤», - повідомляється на сторінці «фантіни».

Ось що відповіли шанувальники:

«Ще якась інтриганка, наша улюблена.❤️», «Ааа ну все пожаррр😍😍😍❤️❤️», «Небезпечно ось так вид з вікна знімати, фантіну і цього достатньо, щоб обчислити місцезнаходження 😂», «Жінка, вистачить. Інакше буду вимагати моральну компенсацію за втрату орієнтації.», «Тіна, чому ти такий ПОЖЕЖА????!!!!!❤️🔥🔥🔥 тобі пора випускати гайд - як підсмажувати всіх і все навколо і при цьому мило посміхатися😂🔥», «Ось тут такий момент, ну дуже не зрозумілий, що наша люба дівчинонько нам чітко, то пейзаж там де була той показати, чи ще тим замануху кинути», «Здорово втілення краси».

Також, щоб підігріти інтерес до своєї персони, зірка вирішила поділитися жарким кадром в сонячному і милому образі. Тіна Кароль опублікувала в Instagram на своїй сторінці невеликий фотоколаж, на якому з'явилася в одному лише квітчастій боді. Автором фотосесії став Антон Кулаковський.

На новому фото артистка позує з яскравою посмішкою на обличчі і схилившись вперед, частково приховуючи свої форми в білому мереживному боді на тоненьких бретельках. При цьому світло-бежева тканина повністю розшитий мереживом, схожими на квіти (раніше зірка виставляла схожі кадри в профілі).

«Неймовірно красива 😍», «Малятко!!😻😻❤️», «неперевершена 😍🤤», «Умиротворена і ніжна 🌸😻», «Занадто прекрасно😍❤️❤️», «Сонечко 😍😇🔥», «Ніжність 🌸», «Дуже😻», «Яка ж ви гарна Тіна❤️❤️», «Я в казці? 😻👍», «Неймовірна левиця😍», «Сильно красиваяя😻🔥❤️», «Кайфую від ніг, а посмішка взагалі інший світ 😻🤤🤤🤤», «Боже мій, що за милота 😻😻😻😻😻😻», «Сонечко✨😍 Неймовірно красива❤️», - пишуть користувачі мережі.

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