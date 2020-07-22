Українська співачка Тіна Кароль захопила ніжним фото разом з найдорожчим для неї чоловіком

В кінці минулого тижня состояломь масштабний захід з нагоди п'ятнадцятиріччя з дня старту телепрограми "Світське життя" з Катериною Осадчою. На святі з'явилося безліч зірок, деякі з них виконали свої пісні, а інші навіть презентували свої хіти вперше. Тіна з'явилася на святі з сином Веніаміном.

Артистка разом з хлопчиком виглядали дуже щасливо і мило, останні кілька місяців їм вдалося провести разом будинку без турбот і роботи мами вперше за довгий час (з-за карантину син співачки повернувся з Лондона, де вчиться зараз, набагато раніше - прим. ред).

Зазначимо, під час свята Тіна розповіла трохи про своє життя з дитиною, заявивши, що зараз вони все ще чекають повторного запрошення на навчання.

«Я ще не отримала підтвердження, що нас чекають. Поки не завершиться карантин, ми для них – заражені люди. Ми сидимо вдома, нам є чим займатися, але я розумію, що коли цьому настане емоційна точка, навіть мені. Мені конче потрібно на сцену. Мене хтось запитав, чому мої очі сумні, кажу: «Тому що я не співаю»», - розповідає Тіна в інтерв'ю під час зйомок з Катею Осадчою.

До цього також Тіна з'явилася з яскравим макіяжем на обличчі з акцентом на червоні губи, одягла білосніжне акуратне сукню, повністю розшита блискітками і доповнене невеликим вирізом на животі, а також уклала волосся акуратними хвилями.

Проте не спільне фото двох артистів і навіть не концерт Тіни привернули увагу до себе. Фанати звернули увагу на випирає животик зірки і навіть встигли пошушить, що зірки "знову вагітна". Зазначимо, струнка зірка не коментує подібні чутки і з-за надмірного бажання фанатів дізнатися про її особисте життя, також не дає особливо відвертих інтерв'ю.

«Тіна Кароль і Павло Зібров ❤, «Цікаво, через скільки хвилин з'явиться ФШ з головою Балана замість голови Зіброва?! 😂», «Дт привіт 😂. Мені одній здається, що у Тіни живіт видно 😂», «@liliasmuchok у Тіни завжди животик був😁», «Дівчинки, у тіни самий милий і красивий животик 🌸 він ніколи не залишається без уваги )))», «@liliasmuchok ой знову від Дана вагітна😂», «вже 3 футбольні команди народили😂», «Піднімайте свої очі вище. Крім живота, є на що і на кого дивитися. Посмішка у Тіни приємна, промениста», - написали фанати.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

Також Politeka писала, що розхристаний Такн Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".