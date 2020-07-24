У команді «Танці з зірками» прибуло - солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна прийняла виклик на участь в шоу

Фронтвумен української рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна стане наступним учасником танцювального шоу «Танці з зірками». Зірка прийняла виклик #танціззіркаміchallenge і розповіла про свою участь в відео на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net

Юлія Саніна в відео стрибає на ліжку, потім посилає повітряний поцілунок і повідомляє про те, що прийняла виклик на участь від актриси Дарини Петрожіцкой. Після цього солістка The Hardkiss передає виклик далі - Славі Камінській.

"Я готова, рокери затанцюють! Ви зі мною?", - підписала пост Юлія Саніна.

У самому відео зірка повідомила, що довгий час жила з установкою «рокери не танцюють», незважаючи на бажання побачити себе в танці. Юлія зазначила, що у неї мета - навчитися танцювати, а у партнера - перемогти в шоу, це створює чудовий «коктейль», який допоможе здійснити мрії.

«Навіть на сцені я не стою біля стійки з мікрофоном, я рухаюся і мені подобається дивитися, як люди сприймають це. Тому, я вирішила, що у мене одне життя і чому б не спробувати потанцювати, якщо цього хочеться, і зламати стереотипи про нетанцюючіх рокерів. У моєму житті, на жаль, неможливо чимось займатися тільки заради власного задоволення, адже дуже мало вільного часу, але тепер проект Танці з зірками. Чекайте вже восени на наші запальні і неповторні танці", - прокоментувала Юлія Саніна своє рішення.

Шанувальники сприйняли звістку про участь Саніної в проекті з натхненням - багато хто пишуть, що будуть з нетерпінням чекати ефірів і вболіватимуть за співачку.

«Ураааа чекаю з нетерпінням» - написала одна передплатниця.

«ЮЛЯЯЯ МИ З ТОБОЮ» - написала інша.

Відзначимо, що претендентка, яку викликала на паркет Юлія, - Слава Камінська, вже брала участь в шоу, але покинула «Танці з зірками» через травму. Чи погодиться на цей раз Слава Камінська брати участь в шоу - незабаром дізнаємося.

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