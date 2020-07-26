Українські аналітики спрогнозували зростання гривні у найближчий час

Українська гривня зможе зміцніти по відношенню до долара США, передає Мінфін. За прогнозами експертів, уже найближчим часом гривня буде наближатися до позначки 27,5 гривень за долар.

Наголошується, що на зміцнення гривні вплинуло рішення НБУ залишити облікову ставку на рівні 6% річних. Як тільки фінрегулятор заявив про намір залишити це рішення без змін, національна валюта підросла до 27,79 гривень за долар. Крім цього, за останні кілька днів НБУ продав на ринку близько 350 млн доларів для згладжування коливань курсу.

Варто відзначити, що, незважаючи на позитивні прогнози щодо курсу, НБУ погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 році. Тепер у Нацбанку очікують, що ВВП впаде на 6%. Однак зростання міжнародних резервів, навпаки, прискориться. До кінця року очікується приріст резервів до 30 млрд доларів.

Ще одним позитивним фактором, який впливає на курс, є новина про те, що Україна розмістила єврооблігації в обсязі 2 млрд доларів. Ці облігації принесуть інвесторам 7,25% річних. Це довгострокові облігації, які будуть погашені навесні 2033 року.

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