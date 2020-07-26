Все зміниться вже наступного тижня

Курс долара на наступному тижні буде стабільним, але деякі фактори внесуть свої корективи



Ситуацію на валютному ринку аналітики оцінили в інтерв'ю "Сьогодні".

Ще минулого тижня курс американської валюти до гривні перейшов психологічний рубіж в 28 грн/долар.

Експерти стверджують, що основними факторами, які вплинули на падіння курсу національної валюти стали панічні настрої населення та дії валютних спекулянтів.

Така тенденція збережеться і наступного тижня, але вона буде більш плавною, стверджують фахівці.

"Зараз оптимальний коридор 27,5-28 грн/долар", – зазначив Олександр Охріменко, і додав, що якщо Нацбанк не забезпечить ринок достатньою кількістю валюти, то можливий новий виток курсу до 28,5 грн/долар і вище.

А ось Андрій Шевчишин сумнівається, що курс долара зможе довго втриматися на позначці 28 гривень.

"Після заяви президента Володимира Зеленського про курс в 30 гривень за долар, заяву голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики про можливу девальвацію гривні на 10% для стимулювання економіки – все це дає імпульс сумнівам і підсилює попит", – пояснив експерт.

Раніше заступник голови НБУ Дмитро Сологуб пояснив, чому курс долара росте другий тиждень поспіль.

За його словами, курс американської валюти в Україні збільшився у зв'язку з психологічних факторів, і для подорожчання вистачило навіть заяви про девальвацію гривні.

Сологуб також нагадав українцям, що перший раз курс долара різко зріс після відставки екс-глави регулятора Якова Смолія.

"В останні дні ми також спостерігаємо зростання попиту на валюту з різних джерел. Ми бачимо, що населення купує валюту, купують валюту бізнес", - цитує його прес-служба Нацбанку.

Нагадаємо, що новий глава НБУ оскандалився безглуздою заявою: що чекає долар.

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