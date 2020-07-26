Украинские аналитики спрогнозировали рост гривны на ближайшее время

Украинская нацвалюта сможет окрепнуть по отношению к доллару США, передает Минфин. По прогнозам экспертов, уже в ближайшее время гривна будет стремиться к отметке 27,5 гривен за доллар.

Отмечается, что на укрепление гривны повлияло решение НБУ оставить учетную ставку на уровне 6% годовых. Как только финрегулятор заявил о намерении оставить это решение без изменений, национальная валюта подросла до 27,79 гривен за доллар. Кроме этого, за последние несколько дней НБУ продал на рынке около 350 млн долларов для сглаживания колебаний курса.

Стоит отметить, что, несмотря на положительные прогнозы по курсу, НБУ ухудшил прогноз по падению ВВП Украины в 2020 году. Теперь в Нацбанке ожидают, что ВВП упадет на 6%. Однако рост международных резервов, наоборот, ускорится. К концу года ожидается прирост резервов до 30 млрд долларов.

Еще одним позитивным фактором, который влияет на курс, является новость о том, что Украина разместила еврооблигации в объеме 2 млрд долларов. Эти облигации принесут инвесторам 7,25% годовых. Это долгосрочные облигации, которые будут погашены весной 2033 года.

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