Різке подорожчання долара викликало переполох серед українців

Однак радник президента з питань економіки Олег Устенко не радить людям бігти в обмінники і скуповувати валюту. Причини він пояснив в ефірі однієї з програм на каналі "Україна 24".

"Вважаю, що не варто купувати зараз долари. Не тому, що населення створює попит на валюту. Фундаментальних причин немає", - розповів Устенко.

Радник Зеленського також пояснив, чому причини для покупки долара відсутні.

"28,5 млрд золотовалютних резервів зараз, найближчим часом має зайти близько 2,5 млрд доларів, резерви будуть на рівні, що перевищує 30 млрд доларів, це історичний максимум, починаючи з 2012 року", - зазначив він.

До цього ми розповідали, що гривня повинна зупинитися на позначці 27–28 грн за долар і курс не повинен опускатися до 25.

Таку заяву зробив міністр економіки України Ігор Петрашко. За його словами, це піде на користь українським експортерам.

За його словами, Україні необхідно посилення курсу валют, інакше це негативно позначиться на експортерах, які "не очікують девальвації курсу".

"Потрібна стабільність і відсутність коливань, щоб у нас не повторилася ситуація минулого року, за це я найбільше переживаю. Курс 23,5 гривні/долар сильно вдарила і по аграріям, і за металургам", – зазначив він.

Нагадаємо, що новий глава НБУ оскандалився безглуздою заявою: що чекає долар.

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