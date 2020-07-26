Курс валют в Україні 26 липня застигне перед грандіозним падінням, гривня буде просто нещадна
Про це повідомляє Politeka.
Так, сьогодні долар застигне, проте вже в понеділок різко обвалиться на 11,9 гривні.
Євро також вирішить здати позиції, хоча й мінімально: торги в понеділок почнуться з -1,2 гривні.
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Курс валют в Україні на 26 липня:
100 доларів 2787,79 грн;
100 євро — 3223,66 грн.
Російський рубль сьогодні можна буде придбати, згідно з даними Національного банку України, за 39 копійок.
До цього ми писали про те, що в Кабміні розкрили, як виділення Україні нового траншу вплине на курс долара в країні. Про це під час брифінгу в Брюсселі розповів глава уряду Денис Шмигаль.
Як відомо, Україна має отримати від Європейського Союзу макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро.
І як стверджує прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виділення Україні траншу ніяк не вплине на національну валюту, і курс долара.
«Надання макрофінансової допомоги жодним чином не вплине на курс долара. Ситуація залишається стабільною», — заспокоїв глава Кабміну.
Нагадаємо, що новий глава НБУ оскандалився безглуздою заявою: що чекає долар.
Як повідомляла Politeka, валюту підвищать вже на цьому тижні, українців попередили про різкий стрибок.
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