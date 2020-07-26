39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу, яка зіграла головну дружину султана в популярному серіалі "Величне століття", поділилася особистими сімейними фото

Як передає Politeka.net, знімок з дітьми з'явився у актриси в Instagram. На чорно-білому фото актриса сиділа в оточенні трьох дівчат. Одна, найменша, сиділа в неї на руках. Всі вони сиділи на великому гарному ліжку.

Як відомо, у самої актриси одна донька. Ще дві дівчинки, схоже, є близькими родичками зірки. У будь-якому випадку, виглядала Нур на фото дуже щасливою.

«Виклик прийнятий», - підписала фото зірка.

За дві години її фото зібрало понад 18 тисяч лайків. В коментарях актрисі залишили масу приємних слів.

«Захоплююся!», «Я з'їм тебе», «Мама і дівчатка, ви такі милі», «Ти зробила мій день», «Моя дорога», «Так мило», «Прекрасний ранок», «Зворушливе фото», «Це щастя», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Нур Феттахоглу блиснула фігурою в мініатюрному купальнику, в якому чудово проглядалися її принади. Актриса пірнула під воду, де її вже чекала камера.

Як відомо, в популярному серіалі Нур Феттахоглу зіграла Махідевран Султан. Для фільму вона пофарбувала волосся в чорний колір, хоча в житті віддає перевагу рудому волоссю.

Нагадаємо, що мокра Нур Феттахоглу показала себе без одягу: фото крупним планом.

А ще Politeka писала, що Нур Феттахоглу в бікіні притиснула до грудей найдорожче: "Як рай...".

Також Politeka повідомляла, що Нур Феттахоглу в бікіні показала реальне щастя: кадр, від якого захоплює дух.