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39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу, яка зіграла дружину султана в серіалі «Величне століття», поділилася кадрами сімейної ідилії

Зірка не тільки встигає зніматися в численних проектах, але також намагається максимально часу присвятити родині, особливу увагу вона приділяє своїй дочці Елисі Гюзін, якій зараз чотири роки, передає Politeka.net.

Карантин через пандемію китайського вірусу дав Нур можливість проводити з малятком весь свій час, оскільки зараз зйомки призупинені, і зірка активно користується цим.

Так, у розділі сторіз на сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала знімок, на якому позує разом з донькою в саду. Нур лежить в купальнику на величезному садовому дивані в тіні дерева, а дівчинка в білій сукні, схрестивши ноги, сидить, притулившись до мами, і що п'є.

Актриса з ніжністю дивиться на дитину, обнімаючи дочку і посміхаючись. При цьому Феттахоглу виглядає щасливою і умиротвореною.

Оскільки в сторіз немає функції коментування, шанувальники не змогли залишити під кадром свої враження. Хоча, як правило, будь-яке фото актриси з дочкою користується величезною популярністю, і фанати завжди пишуть сотні і тисячі теплих слів під знімками.

Нещодавно Нур поділилася з фанатами цікавим підводним знімком. Актриса одягла мініатюрний купальник, в якому чудово проглядалася її струнка фігура, і пірнула під воду, де на неї вже чекала камера.

Варто відзначити, що на фото важко роздивитися обличчя знаменитості через бульбашки води, але зате відмінно видно її фігурку.

«Я слухаю серце годинника… Це єдине, що може померти. Час», - підписала фото зірка.

Нагадаємо, що Нур Феттахоглу показала всю свою ніжність на постільному фото: "Краща за Роксолану".

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