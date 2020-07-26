39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, которая сыграла главную жену султана в популярном сериале "Великолепный век", поделилась личными семейными фото

Как передает Politeka.net, снимок с детьми появился у актрисы в Инстаграм. На черно-белом фото актриса сидела в окружении трех девочек. Одна, самая маленькая, сидела у нее на руках. Все они сидели на большой красивой кровати.

Как известно, у самой актрисы одна дочка. Еще две девочки, похоже, являются близкими родственницами звезды. В любом случае, выглядела Нур на фото очень счастливой.

«Вызов принят», - подписала фото звезда.

За два часа ее фото собрало более 18 тысяч лайков. В комментариях актрисе оставили массу приятных слов.

«Восхищаюсь!», «Я съем тебя», «Мама и девочки, вы такие милые», «Ты сделала мой день», «Моя дорогая», «Так мило», «Прекрасное утро», «Трогательное фото», «Это счастье», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Нур Феттахоглу сверкнула фигурой в миниатюрном купальнике, в котором прекрасно просматривались ее прелести. Актриса нырнула под воду, где ее уже ждала камера.

Как известно, в популярном сериале Нур Феттахоглу сыграла Махидевран Султан. Для фильма она покрасила волосы в черный цвет, хотя в жизни предпочитает рыжие волосы.

Напомним, что мокрая Нур Феттахоглу показала себя без одежды: фото крупным планом.

А еще Politeka писала, что Нур Феттахоглу в бикини прижала к груди самое дорогое: "Как рай...".

Также Politeka сообщала, что Нур Феттахоглу в бикини показала реальное счастье: кадр, от которого захватывает дух.