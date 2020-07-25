"Ось воно щастя"

39-річна турецько-німецька актриса Нур Феттахоглу, зірка серіалу "Величне століття", вразила публіку свіжим фото

Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала у бікіні, обіймаючи 4-річну доньку.

Так, Нур притиснула до грудей дівчинку, яка, здавалося, спала, так як її очі були закриті. Актриса з'явилася в яскравому ліфчику, блиснувши привабливим декольте. Тонка нитка смарагдового намиста доповнила її ніжний образ.

Примітно, що зірка "Величного століття" показла обличчя крупним планом і при цьому без тіні косметики. З легкою привабливою посмішкою і теплотою в погляді актриса глянула в камеру, боячись розбудити доньку.

"За...", - коротко підписала Нур це фото, мабуть, припускаючи подяку "за що-небудь".

Користувачі не залишилися осторонь від цього душевного кадру, засипавши зірку компліментами.

"Красива мама 💕"

"Ось воно щастя❤️🙏"

"Милашки💕"

"Як рай ... Нескінченний спокій ... ❤️❤️❤️ найгарніша мама, яку я знаю"

"Класні і красиві💯"

Раніше ми повідомляли, Махідевран Султан, улюблениця мільйонів, опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram відео, на якому рятувалася від дикої спеки в потоці повітря.

Дівчина постала в фіолетовій напівпрозорій сорочці-туніці: тканина настільки легка, що запросто здіймалася при щонайменшому подиху. Актриса блиснула білими трусиками і такого ж кольору ліфчиком, лямки якого то й діло неслухняно вибивалися з-під одягу, коли вона стояла на протязі.

Нагадаємо, що Нур Феттахоглу показала всю свою ніжність на постільному фото: "Краще Роксолани".

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу показала себе без одягу: фото крупним планом.

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