Відома актриса Нур Феттахоглу, зірка "Величного століття" порадувала фанатів новою фотографією

Як передає Politeka.net, артистка популярного серіалу в мікроблозі Instagram вирішила показати себе крупним планом на тлі неба у купальнику.

На фото знаменитість, по всій видимості, тільки вийшла з басейну, так як її волосся, обличчя і тіло вологі від води.

Треба сказати, що знімок вийшов досить атмосферних, сама Нур не дивись в об'єктив фотокамери, її погляд спрямований в далечінь.

Користувачі по достоїнству оцінили фотографію. Менше ніж за годину вона набрала майже 13 тисяч лайків, також фанати встигли залишити кілька захоплених коментарів.

«Султан змусив тебе знову плакати», «Прекрасна Махідевран-султан», «Ви така красуня», - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що 39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу здивувала неймовірно чуттєвими кадрами.

Дівчина постала в фіолетовою напівпрозорої сорочці-туніці: тканина настільки легка, що запросто здіймається при щонайменшому подиху. Ну, а якщо стати перед вентилятором, то нічого дивного, що красуня Нур засвітила зайве.

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