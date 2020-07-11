Відома актриса Нур Феттахоглу, зірка "Величного століття" порадувала фанатів новою фотографією
Як передає Politeka.net, артистка популярного серіалу в мікроблозі Instagram вирішила показати себе крупним планом на тлі неба у купальнику.
На фото знаменитість, по всій видимості, тільки вийшла з басейну, так як її волосся, обличчя і тіло вологі від води.
Треба сказати, що знімок вийшов досить атмосферних, сама Нур не дивись в об'єктив фотокамери, її погляд спрямований в далечінь.
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Користувачі по достоїнству оцінили фотографію. Менше ніж за годину вона набрала майже 13 тисяч лайків, також фанати встигли залишити кілька захоплених коментарів.
«Султан змусив тебе знову плакати», «Прекрасна Махідевран-султан», «Ви така красуня», - пишуть люди.
Раніше ми повідомляли, що 39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу здивувала неймовірно чуттєвими кадрами.
Дівчина постала в фіолетовою напівпрозорої сорочці-туніці: тканина настільки легка, що запросто здіймається при щонайменшому подиху. Ну, а якщо стати перед вентилятором, то нічого дивного, що красуня Нур засвітила зайве.
Нагадаємо, зірка "Чудового століття" показала всю свою ніжність на постільному фото
А ще Politeka писала, що зірка "Чудового століття" блиснула ідеальною фігурою в купальнику
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