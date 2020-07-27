Модель і інстадіва Альона Омович, яку прозвали українською Кардашьян, блиснула розкішною фігурою в ліфчику

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму Instagram. Красуня сфотографувала себе в ліфті. Вона була одягнена в білий спортивний ліфчик і труси, схожі на чоловічі. Зверху вона накинула великий строгий піджак. Доповнили образ сонцезахисні окуляри, рожеві нігті і велика сумка. Зачіску модель зробила теж відповідну.

Варто відзначити, що розмір нових грудей моделі розбурхав шанувальників. Фани в захваті від того, як тепер виглядають принади красуні.

За півгодини пост Омович зібрав понад 6 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Образ просто вогонь», «шикарний Образ! Стильно, незвично!», «Супер», «Шикарно, гідна фотка», «Красуня», «Богиня», «найкраща», «Цукерочка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альона Омович практично роздяглася перед дзеркалом. Красуня позувала на камеру у відвертому вбранні, яке майже нічого не прикривало. Омович красувалася в прозорому боді. Крізь тонку тканину було видно кожен вигин її ідеального тіла і великі апетитні груди. Модель без сорому показала себе у всій красі.

Нагадаємо, що Альона Омович залишилася без ліфчика, виваливши шостий розмір перед камерою: "На одну ліг, другою вкрився".

А ще Politeka писала, що Альона Омович встала в розпусну позу, виставивши напоказ головну гордість: «Який горіх».

Також Politeka повідомляла, що Альона Омович загорнулася в "сіточку" і вразила агрегатом: ракурси один смачніше іншого.