Відома модель Альона Омович, яку називають українською версією Кардашьян, блиснула головним достоїнством

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Омович встала в непристойну і трохи розпусну позу, повернувшись до камери «п'ятою точкою». Дівчина вибрала для фото обтягуючі сірі лосини, які максимально обтягнули її форми. Судячи по знімку, Омович вдавалася до пластичних операцій або до надмірного фотошопу, щоб зробити свою «п'яту точку» такої форми.

Втім, фанатів моделі це мало хвилює. За годину її фото зібрало понад 7 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Вау, відмінно, Альона, така красива і солодка», «Красуня», «Мило», «Бомба костюм», «Ідеально», «Альона є хорошим прикладом для дівчат, як потрібно прагнути подобатися своєму чоловікові. Беріть з неї приклад, дівчата, "такі, які ви є"))», «Який горіх», «Не можу відірвати очей від цієї принади», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що розкішна Омович поніжилася на сонечку в жовтому платті без білизни. Красуня без сорому показала свій шостий розмір, спокусливо вигнувшись на пледі. Альона закрила очі від задоволення, що зробило фото максимально гарячим.

Нагадаємо, що Омович блиснула надутими "м'ячиками" в розпусному платті: "Ось це декольте!".

Як раніше повідомляла Politeka, Омович загорнулася в "сіточку" і вразила агрегатом: ракурси один смачніше іншого.

Також Politeka інформувала, що Омович непристойно розтягнулася в прозорому боді: видно кожну деталь.