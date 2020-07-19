Відома модель Альона Омович, яку називають український Кардашьян, показала себе без зайвого

На фото Омович була в жовтому платті, але без білизни. Красуня без сорому показала свій шостий розмір, спокусливо вигнувшись на пледі. Олена закрила очі від задоволення, що зробило фото максимально гарячим. На другому фото зірка спустила бретельки сукні, показавши груди максимально близько до камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"1 чи 2? Фото зовсім без кольорокорекції, подобається таке?Чи потрібно яскравіше?", - написала Омович.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Олена, скільки калорій в день у вас по харчуванню виходить", "просто Бомба! Ти і фотки!!!", "Неймовірно шикарна", "Приклад для наслідування", "На одну ліг, другою вкрився", "Приклад для наслідування", "Просто вогнище".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Олена Омович виставила напоказ свої великі принади.

Модель пограла принадами, записуючи селфи в одному з кафе.

Олена присіла на стілець і підняла камеру, щоб показати свої апетитні форми. Зірка була в блакитному платті, яке трималося на тонких бретельках. Глибоке декольте було настільки відвертим, що пишні груди ледь не виставлялася з нього: "Ось це декольте!".

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