Модель та інстадива Альона Омович, яку в мережі називають українською Кардашьян, розкрила секрет підтримки стрункої фігури

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в одній з косметологічних клінік.

Гаряча брюнетка облягла свої пружні форми в білу сіточку - костюм ідеально підкреслив всі вигини й округлості. Дівчина без тіні збентеження позувала в найрізноманітніших позах на кушетці.

В руках Альона тримала якийсь агрегат. За її словами, цей апарат для спеціального масажу, який допомагає прибрати зайвий жир.

"Витратьте 10 хвилин свого часу на масаж і вже на другому сеансі ви побачите результат🔥 Цей апарат втілює собою найефективнішу методику в боротьбі із зайвою вагою! Прибрати зайвий жир і підвищити пружність при цьому нічого не роблячи? Легко 👌🏻", - підписала Омович фото.

Користувачі кинулися коментувати побачене, нагородивши модель компліментами:

"Ідеальна 🔥"

"Що б ти не робила, ти виглядаєш фантастично 😍😍 Вдалого дня, красуня Альона! 👋😊"

"Така ідеальна жінка, вау, гарний макіяж, приголомшлива гаряча поза і зовнішній вигляд, дивовижний наряд, який так добре виглядає на тобі, моя улюблена номер 1, мені дуже подобається картинка"

Раніше ми повідомляли, Омович вразила видом в прозорому боді, розтягнувшись у повний зріст біля відкритого балкона.

"Шикарна фігура😻 Альона коли зробиш фото з балконами, так сумую))"; "Дуже красиво🤤❤️😻"; "Ви стратосферна красуня 😘 💥"; "Кльова фотка 👍🔥 тобі в ніжки побільше м'яса і була б ідеальною", - не втрималися її шанувальники.

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