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Пенсії українцям знову перерахують, важлива заява Кабміну: "Якщо буде підвищена зарплата, то..."

В українському уряді поділилися планами про те, що найближчим часом планується підвищення розміру виплат пенсіонерам.

Про це розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«У наступному році ми перед собою ставимо амбітні завдання, щоб Пенсійний фонд, державний бюджет нам дозволили створити програми підвищення пенсій. Така програма в 2021 році буде черговою», — зазначила вона.

Також Лазебна розповіла, в якому випадку буде підвищена пенсія.

«Якщо буде підвищена мінімальна зарплата, то у нас в січні, наприклад, мінімальна пенсійна виплата для людей, яким 60-65 років, у чоловіка 35 років стажу, а у жінок 30 – становитиме 2400 грн. Якщо мінімальна зарплата буде підвищена з липня, то ці параметри будуть 2600 грн», — підкреслила вона.

Долара буде боляче, НБУ несподівано змінив курс валют: чого чекати після вихідних

Курс валют в Україні 25 липня покаже справжню силу гривні, яка після вихідних задасть справжню «трепку» долару і євро.

Так, долар після вихідних просяде, почавши торги з -12,2 гривень. До середини минулого дня валюта вже впала до 2773,82 гривні, проте до кінця дня знову почала набирати позиції.

Євро також дістанеться: після вихідних валюта просяде на 1,6 гривні.

Курс валют в Україні на 25 липня, згідно з прогнозом НБУ:

100 доларів - 2787,79 грн;

100 євро — 3223,66 грн.

Ціни на газ злетять, українців доб'ють новими тарифами: "До 10 тисяч гривень..."

Тарифи можуть злетіти, оскільки уряд перестане їх контролювати.

Як відомо, вже після запуску ринку газу українці отримають різні платіжки за спожите блакитне паливо.

І не виключено, що незабаром кубометр газу може злетіти в ціні з 3 до 10 гривень.

"Ціна буде різна. Це будуть тарифні плани, які зможе пропонувати їм постачальник. На першому етапі будуть місячні, річні тарифні плани", – попередили в Нафтогазі.

Якщо раніше газ дешевшав, то зараз навпаки – дорожчає. У середньому кубометр коштує близько 3,3 грн. Тому на 7% підняв свій тариф і український монополіст "Нафтогаз".

Нагадаємо, українців попередили про втрату житла через комуналки, що відбувається.

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