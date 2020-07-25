Пенсії українцям знову перерахують, важлива заява Кабміну: "Якщо буде підвищена зарплата, то..."
В українському уряді поділилися планами про те, що найближчим часом планується підвищення розміру виплат пенсіонерам.
Про це розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна.
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«У наступному році ми перед собою ставимо амбітні завдання, щоб Пенсійний фонд, державний бюджет нам дозволили створити програми підвищення пенсій. Така програма в 2021 році буде черговою», — зазначила вона.
Також Лазебна розповіла, в якому випадку буде підвищена пенсія.
«Якщо буде підвищена мінімальна зарплата, то у нас в січні, наприклад, мінімальна пенсійна виплата для людей, яким 60-65 років, у чоловіка 35 років стажу, а у жінок 30 – становитиме 2400 грн. Якщо мінімальна зарплата буде підвищена з липня, то ці параметри будуть 2600 грн», — підкреслила вона.
Долара буде боляче, НБУ несподівано змінив курс валют: чого чекати після вихідних
Курс валют в Україні 25 липня покаже справжню силу гривні, яка після вихідних задасть справжню «трепку» долару і євро.
Так, долар після вихідних просяде, почавши торги з -12,2 гривень. До середини минулого дня валюта вже впала до 2773,82 гривні, проте до кінця дня знову почала набирати позиції.
Євро також дістанеться: після вихідних валюта просяде на 1,6 гривні.
Курс валют в Україні на 25 липня, згідно з прогнозом НБУ:
100 доларів - 2787,79 грн;
100 євро — 3223,66 грн.
Ціни на газ злетять, українців доб'ють новими тарифами: "До 10 тисяч гривень..."
Тарифи можуть злетіти, оскільки уряд перестане їх контролювати.
Як відомо, вже після запуску ринку газу українці отримають різні платіжки за спожите блакитне паливо.
І не виключено, що незабаром кубометр газу може злетіти в ціні з 3 до 10 гривень.
"Ціна буде різна. Це будуть тарифні плани, які зможе пропонувати їм постачальник. На першому етапі будуть місячні, річні тарифні плани", – попередили в Нафтогазі.
Якщо раніше газ дешевшав, то зараз навпаки – дорожчає. У середньому кубометр коштує близько 3,3 грн. Тому на 7% підняв свій тариф і український монополіст "Нафтогаз".
Нагадаємо, українців попередили про втрату житла через комуналки, що відбувається.
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