Это надо знать всем

В украинском правительстве поделились планами о том, что в ближайшее время планируется повышение размера выплат пенсионерам

Об этом рассказала Министр социальной политики Марина Лазебная, передает «Украина 24».

«В следующем году мы перед собой ставим амбициозные задачи, чтобы Пенсионный фонд, государственный бюджет нам позволили создать программы повышения пенсий. Такая программа в 2021 году будет очередной», — отметила она.

Также Лазебная рассказала, в каком случае будет повышена пенсия.

«Если будет повышена минимальная зарплата, то у нас в январе, например, минимальная пенсионная выплата для людей, которым 60-65 лет, у мужчины 35 лет стажа, а у женщины 30 – будет составлять 2400 грн. Если минимальная зарплата будет повышена с июля, то эти параметры будут 2600 грн», — подчеркнула она.

До этого мы сообщали, что пенсионный фонд Украины рассказал, сколько денег выделили и потратили на пенсии для пожилых украинцев.

Согласно сообщению, украинским пенсионерам уже начали выплачивать пенсии за июль. Пресс-служба отчиталась, сколько денег выделили и сколько уже доставили.

"24 июня 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий июля. На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,6 млрд грн. Обеспечено финансирования пенсий июля на общую сумму 39,2 млрд грн. Виплата пенсий будет произведена в установленном порядке", - пишет ПФУ.

Напомним, что украинцам изменят правила оформления пенсий, документ уже в Раде: "Для этого нужно...".

Также Politeka писала, что в Минсоцполитики назвали "нормальной" пенсию в 2700 гривен и дали совет.