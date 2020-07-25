Тарифы могут взлететь, поскольку правительство перестанет их контролировать

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, уже после запуска рынка газа украинцы получат разные платежки за использованное голубое топливо.

И не исключено, что вскоре кубометр газа может взлететь в цене с 3 до 10 гривен.

"Цена будет разная. Это будут тарифные планы, которые сможет предлагать им поставщик. На первом этапе будут месячные, годовые тарифные планы", – предупредили в Нафтогазе.

Если раньше газ дешевел, то сейчас наоборот – дорожает. В среднем кубометр стоит около 3,3 грн. Поэтому на 7% поднял свой тариф и украинский монополист "Нафтогаз".

"Что получит потребитель? Рынок и маленькая цена – понятия несовместимые. Сейчас цена 2,7-4,1 тыс. за тысячу кубометров, а зимой она может быть 10 тыс. Это рынок", – предупреждает эксперт Артем Копман.

Ранее мы рассказывали о подорожании коммуналки в Украине.

Как известно, уже с 1 июля в Украине должны вырасти платежки за коммунальные услуги. В частности, подорожает газ для потребителей - украинцы будут платить за голубое топливо почти по такой же цене как и промышленность.

Связано это с тем, что с 1 июля в Украине прекратит действовать постановление правительства о ценообразовании на газ и стоимость будет регулировать рынок.

Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.

Также Politeka писала, что Резкий скачок тарифов на коммуналку, появилось срочное заявление Минфина