Пенсии украинцам снова пересчитают, важное заявление Кабмина: "Если будет повышена зарплата, то..."
В украинском правительстве поделились планами о том, что в ближайшее время планируется повышение размера выплат пенсионерам.
Об этом рассказала Министр социальной политики Марина Лазебная.
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«В следующем году мы перед собой ставим амбициозные задачи, чтобы Пенсионный фонд, государственный бюджет нам позволили создать программы повышения пенсий. Такая программа в 2021 году будет очередной», — отметила она.
Также Лазебная рассказала, в каком случае будет повышена пенсия.
«Если будет повышена минимальная зарплата, то у нас в январе, например, минимальная пенсионная выплата для людей, которым 60-65 лет, у мужчины 35 лет стажа, а у женщины 30 – будет составлять 2400 грн. Если минимальная зарплата будет повышена с июля, то эти параметры будут 2600 грн», — подчеркнула она.
Доллару будет больно, НБУ неожиданно изменил курс валют: чего ждать после выходных
Курс валют в Украине 25 июля покажет настоящую силу гривны, которая после выходных задаст настоящую «трепку» доллару и евро.
Так, доллар после выходных просядет, начав торги с -12,2 гривен. К средине прошлого дня валюта уже упала до 2773,82 гривны, однако к концу дня начала вновь набирать позиции.
Евро также достанется: после выходных валюта просядет на 1,6 гривны.
Курс валют в Украине на 25 июля, согласно прогнозу НБУ:
100 долларов — 2787,79 грн;
100 евро —3223,66 грн.
Цены на газ взлетят, украинцев добьют новыми тарифами: "До 10 тысяч гривен..."
Тарифы могут взлететь, поскольку правительство перестанет их контролировать.
Как известно, уже после запуска рынка газа украинцы получат разные платежки за использованное голубое топливо.
И не исключено, что вскоре кубометр газа может взлететь в цене с 3 до 10 гривен.
"Цена будет разная. Это будут тарифные планы, которые сможет предлагать им поставщик. На первом этапе будут месячные, годовые тарифные планы", – предупредили в Нафтогазе.
Если раньше газ дешевел, то сейчас наоборот – дорожает. В среднем кубометр стоит около 3,3 грн. Поэтому на 7% поднял свой тариф и украинский монополист "Нафтогаз".
Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.
Также Politeka писала, что Резкий скачок тарифов на коммуналку, появилось срочное заявление Минфина