Топ-новости, которые вы могли упустить

Пенсии украинцам снова пересчитают, важное заявление Кабмина: "Если будет повышена зарплата, то..."

В украинском правительстве поделились планами о том, что в ближайшее время планируется повышение размера выплат пенсионерам.

Об этом рассказала Министр социальной политики Марина Лазебная.

«В следующем году мы перед собой ставим амбициозные задачи, чтобы Пенсионный фонд, государственный бюджет нам позволили создать программы повышения пенсий. Такая программа в 2021 году будет очередной», — отметила она.

Также Лазебная рассказала, в каком случае будет повышена пенсия.

«Если будет повышена минимальная зарплата, то у нас в январе, например, минимальная пенсионная выплата для людей, которым 60-65 лет, у мужчины 35 лет стажа, а у женщины 30 – будет составлять 2400 грн. Если минимальная зарплата будет повышена с июля, то эти параметры будут 2600 грн», — подчеркнула она.

Доллару будет больно, НБУ неожиданно изменил курс валют: чего ждать после выходных

Курс валют в Украине 25 июля покажет настоящую силу гривны, которая после выходных задаст настоящую «трепку» доллару и евро.

Так, доллар после выходных просядет, начав торги с -12,2 гривен. К средине прошлого дня валюта уже упала до 2773,82 гривны, однако к концу дня начала вновь набирать позиции.

Евро также достанется: после выходных валюта просядет на 1,6 гривны.

Курс валют в Украине на 25 июля, согласно прогнозу НБУ:

100 долларов — 2787,79 грн;

100 евро —3223,66 грн.

Цены на газ взлетят, украинцев добьют новыми тарифами: "До 10 тысяч гривен..."

Тарифы могут взлететь, поскольку правительство перестанет их контролировать.

Как известно, уже после запуска рынка газа украинцы получат разные платежки за использованное голубое топливо.

И не исключено, что вскоре кубометр газа может взлететь в цене с 3 до 10 гривен.

"Цена будет разная. Это будут тарифные планы, которые сможет предлагать им поставщик. На первом этапе будут месячные, годовые тарифные планы", – предупредили в Нафтогазе.

Если раньше газ дешевел, то сейчас наоборот – дорожает. В среднем кубометр стоит около 3,3 грн. Поэтому на 7% поднял свой тариф и украинский монополист "Нафтогаз".

Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.

Также Politeka писала, что Резкий скачок тарифов на коммуналку, появилось срочное заявление Минфина