36-летняя украинская певица Джамала, которая месяц назад стала во второй раз мамой, отправилась с мужем и детьми на побережье Турции

Как передает Politeka.net, звезда решила поделиться с поклонниками своим счастьем, опубликовав серию солнечных снимков в микроблоге в Инстаграм.

"Жизнь хороша ☀️ 🤪😘🔥", - подписала эти кадры артистка.

Джамала предстала ненакрашенной, с собранными назад волосами, но при этом с ослепительной улыбкой. Певица позировала на пляже в черном бикини и такого же цвета парео на бедрах.

Счастливая певица наклонилась к камере, удивив яркими жестами, но при этом красотка блеснула пышным бюстом.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Буквально сегодня подумала о том, что Вы не выставляете сторис, но фух😘😘😘😘 хорошего отдыха🌹🌹🌹"

"Неймовірна ви людина і прекрасна жінка ❤️❤️❤️"

"Супер!👍искренняя и добрая!!!❤️"

"Такие теплые атмосферные фото🌿☀️"

"Солнечная!!! 💓☀️☀️☀️Хорошего отдыха 💙"

"Ой какая красивая, нежная ❤️❤️ Джа!!!!!"

Ранее мы сообщали, Джамала призналась, как решилась на рискованный отпуск с месячным младенцем на руках.

Так, на своей странице в Инстаграм красотка поделилась с поклонниками планами на это лето. Артистка опубликовала серию фото из аэропорта Борисполь.

«Наконец-то это свершилось! Мы решились. Отпуск. Долгожданный. По-особенному выстраданный. Да, мы безумные! Отправились в поездку с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек, просто коляски и мы — полны любви и энтузиазма покорять мир. Ладно, не мир, а просто побережье Мармариса», - подписала фото звезда.

Напомним, что Джамала призналась, как изменилась ее жизнь после рождения второго сына: "Это даже неприлично...".

А еще Politeka писала, что Джамала после родов покорила великолепием в красном платье: "Сильно красивая".

Также Politeka сообщала, что Джамала с младшим сыном на руках удивила переменами во внешности: "Будто и не рожала".