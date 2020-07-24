36-летняя украинская певица Джамала, которая месяц назад стала во второй раз мамой, отправилась с мужем и детьми на побережье Турции
Как передает Politeka.net, звезда решила поделиться с поклонниками своим счастьем, опубликовав серию солнечных снимков в микроблоге в Инстаграм.
"Жизнь хороша ☀️ 🤪😘🔥", - подписала эти кадры артистка.
Джамала предстала ненакрашенной, с собранными назад волосами, но при этом с ослепительной улыбкой. Певица позировала на пляже в черном бикини и такого же цвета парео на бедрах.
Счастливая певица наклонилась к камере, удивив яркими жестами, но при этом красотка блеснула пышным бюстом.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Буквально сегодня подумала о том, что Вы не выставляете сторис, но фух😘😘😘😘 хорошего отдыха🌹🌹🌹"
"Неймовірна ви людина і прекрасна жінка ❤️❤️❤️"
"Супер!👍искренняя и добрая!!!❤️"
"Такие теплые атмосферные фото🌿☀️"
"Солнечная!!! 💓☀️☀️☀️Хорошего отдыха 💙"
"Ой какая красивая, нежная ❤️❤️ Джа!!!!!"
Ранее мы сообщали, Джамала призналась, как решилась на рискованный отпуск с месячным младенцем на руках.
«Наконец-то это свершилось! Мы решились. Отпуск. Долгожданный. По-особенному выстраданный. Да, мы безумные! Отправились в поездку с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек, просто коляски и мы — полны любви и энтузиазма покорять мир. Ладно, не мир, а просто побережье Мармариса», - подписала фото звезда.
Напомним, что Джамала призналась, как изменилась ее жизнь после рождения второго сына: "Это даже неприлично...".
А еще Politeka писала, что Джамала после родов покорила великолепием в красном платье: "Сильно красивая".
Также Politeka сообщала, что Джамала с младшим сыном на руках удивила переменами во внешности: "Будто и не рожала".