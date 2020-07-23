Популярная украинская исполнительница Джамала призналась, что решилась на рискованный отпуск

На своей странице в Инстаграм красотка поделилась с поклонниками планами на это лето, передает Politeka.net. Джамала опубликовала серию фото с аэропорта Борисполь. Певица позировала на камеру с мужем и двумя детьми. Джамала и ее муж были в масках. Старший сын певицы тоже использовал средство защиты. По словам Джамалы, они соблюдали все правила, но все же решились на отпуск за границей.

«Наконец-то это свершилось! Мы решились. Отпуск. Долгожданный. По-особенному выстраданный. Да, мы безумные! Отправились в поездку с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек, просто коляски и мы — полны любви и энтузиазма покорять мир. Ладно, не мир, а просто побережье Мармариса», - подписала фото звезда.

За час пост певицы собрал почти 15 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ух ты!! Джа, мы очень рады за вас, любимые, отличного отдыха и терпения», «Вот это вы отчаянные! Круто!», «Ну Вы экстремалы!!! И Молодцы!», «Смелые ребята! Прекрасного отдыха!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что сегодня не все украинцы решаются лететь за границу отдыхать. Особенно, вспоминая, как долгое время наших соотечественников не могли эвакуировать из закрытых на карантин стран.

Напомним, что Джамала призналась, как изменилась ее жизнь после рождения второго сына: "Это даже неприлично...".

А еще Politeka писала, что Джамала после родов покорила великолепием в красном платье: "Сильно красивая".

Также Politeka сообщала, что Джамала с младшим сыном на руках удивила переменами во внешности: "Будто и не рожала".