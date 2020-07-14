Долар пробив небезпечну позначку, НБУ різко змінив курс валют: що тепер буде з гривнею

Курс валют в Україні 14 липня проявить неймовірну слабкість гривні, яка втратить відразу кілька очок по відношенню до долара і євро.

Так, долар проб'є в психологічну позначку в 27 грн за один «вічнозелений». Торги почнуться з +0,1378. До середини минулого дня валюта вже піднялася до 27,0855, а до кінця дня зуміла відіграти ще кілька позицій.

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Євро ще більше набере – торги почнуться з +10,2882.

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Курс валют в Україні 14 липня:

100 доларів  2708,83 грн;

100 євро — 3068,7 грн.

Нові правила виходу на пенсію, в ПФУ видали важливу деталь про стаж: "22% від зарплати..."

Вийти на пенсію в Україні стане простіше, адже недолік стажу тепер можна буде просто докупити.

Про те, як це зробити, розповіла директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

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«Це коштує 22% від мінімальної заробітної плати на момент укладення договору про докуповуванням трудового стажу. Договір укладається з органами фіскальної служби, і саме там проводиться докупкі страхового стажу», — зазначила вона.

Дозволять вдиратися до квартири: "Слуги народу" добили новим законопроектом, що чекає українців

У Раді внесли поправки в проект закону, яким вирішили дозволити «вдиратися до квартири" українців постачальникам комунальних послуг.

Так, перед другим читанням представники "Слуги народу" внесли в законопроект №2458 правки, згідно з яким газовий оператор отримає доступ до житла боржника і зможе відключати йому газ, однак експерти називають норми проекту закону неконституційними.

верховна рада, депутати

У першій редакції законопроекту говорилося, що за порушення умов договору (в тому числі і за борги) постачальник міг ломитися в квартиру. До другого читання це нововведення перефразували.

При цьому правники б'ють на сполох, відзначаючи, що ця новела є антиконституційною – вона порушує ст. 30 Основного закону.

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