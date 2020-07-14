Курс валют в Украине 14 июля проявит невероятную слабость гривны, которая потеряет сразу несколько очков по отношению к доллару и евро

Об этом сообщает Politeka.

Так, доллар пробьет в психологическую отметку в 27 грн за один «вечнозеленый». Торги начнутся с +0,1378. К средине прошлого дня валюта уже поднялась до 27,0855, а к концу дня сумела отыграть еще несколько позиций.

Евро еще больше наберет – торги начнутся с +10,2882.

Курс валют в Украине 14 июля:

100 долларов —2708,83 грн;

100 евро — 3068,7 грн.

Российский рубль же и дальше останется «пасти задних»: 3,7928 грн за десять российских рублей.

До этого мы писали об уверенности экспертов о том, что серьезных скачков курса доллара в ближайшее время не будет.

По словам аналитика Александра Охрименко, если бы госрегулятор в лице НБУ не выкупал на рынке излишки доллара, то он бы продавался сегодня чуть ли не по 22 грн/$.

"Девальвации сейчас не может быть вообще, у нас избыток валюты. Если Нацбанк не будет регулярно выкупать валюту – а сейчас он ее выкупает и тем самым сдерживает ревальвацию, – то курс может еще больше опуститься, до уровня 22-23 грн за доллар и ниже. У людей сейчас мало денег, поэтому они больше продают валюту, чем покупают. Из-за карантина очень мало валюты покупают и импортеры. Потому что на сегодняшний день большое количество импортеров или не работают, или продают старое, а новое не завозят. Опять же, потому что у населения нет денег и покупают сейчас мало", – озвучил свой прогноз Охрименко.

Напомним, курс доллара рухнет в ближайшие дни, в Нацбанке приняли решение

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