В условиях карантина мошенники активизировались с новой силой

В связи с карантинными ограничениями, украинцы стали осуществлять безналичные платежи, расчеты и покупки онлайн, что стало отличным условием для работы аферистов. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.

По новой схеме, мошенники под видом государственных органов обещают денежную помощь, в результате воруя средства с карт жертв.

Как отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан, сейчас идет борьба за то, чтобы осведомить население, ведь людей обманывают из-за несоблюдения ими основных правил платежной безопасности.

В 2019 году украинцы стали более 70 тысячами жертвами мошеннических схем с платежными картами, 58% из которых произошли в интернете.

При этом ранее популярное мошенничество с накладками на банкоматы отошло в прошлое.

Напомним, недавно жительница Киева рассказала о случае мошенничества. Так, она получила сообщение в Instagram, где ей предложили бесплатно составить меню чудо-диеты.

Женщина оставила свою почту и ждала обратной связи. Спустя несколько дней ей пришло три письма: первое - для авторизации, второе с новостью о подарке, в третьем предложили скачать диету.

Ничего нового из диеты она для себя не почерпнула, однако письмо с подарком ее заинтересовало.

Киевлянка перешла по ссылке и трижды нажала на рисунок с коробочкой. Первые две попытки выиграть оказались неудачными. А вот на третий раз она "выиграла" три тысячи долларов.

Заподозрив, что ее обманывают, девушка сообщила "левый" номер банковской карточки для перечисления денег.

Специалисты настойчиво рекомендуют поступать также как девушка.

Напомним, в Украине активизировались мошенники под видом полиции, детали схемы: кто среди жертв

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