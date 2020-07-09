Согласно достигнутому соглашению, Германия выделит Украине помощь в размере 25,5 млн евро на жилье

По словам заместителя главы Мининтеграции Инны Голованчук, на квартиры могут рассчитывать времено перемещенные лица, однако следует учитывать несколько нюансов. Об этом чиновница сообщила в эфире телеканала ДОМ.

Голованчук предположила, что эти 25,5 млн евро поступят в распоряжение министерства к концу текущего года. То есть использовать их смогут только с 2021.

По ее словам, средства направят на финансирование программы "Доступное жилье" под 3% кредитования.

Всего существует четыре программы помощи временно перемещенным лицам.

субвенции и компенсации за разрушенное жилье (Голованчук отметила, что в этом году 170-200 человек смогут получить жилье по этой программе);

"Доступное жилье";

ипотека;

деньги, которые поступят в Украину от правительства Германии через фонд KfW.

По данным Минреинтеграции, более 17 тысяч семей временно перемещенных лиц остро нуждаются в жилье.

Ранее мы сообщали, озвучены суммы, которые получат пострадавшие в результате наводнений в Украине.

В частности, из резервного фонда Государственного бюджета только для Ивано-Франковской области выделены 480 миллионов гривен.

Так, семьи получат 200 тысяч гривен за каждого погибшего члена семьи. Владельцам жилых домов, которые полностью разрушены, дадут по 300 тысяч. Семьям, которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту, по 50 тысяч и семьям, жилые дома которых повреждены наводнением, - 20 тысяч гривен.

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