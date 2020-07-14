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Доллар пробил опасную отметку, НБУ резко изменил курс валют: что теперь будет с гривной

Курс валют в Украине 14 июля проявит невероятную слабость гривны, которая потеряет сразу несколько очков по отношению к доллару и евро.

Так, доллар пробьет в психологическую отметку в 27 грн за один «вечнозеленый». Торги начнутся с +0,1378. К средине прошлого дня валюта уже поднялась до 27,0855, а к концу дня сумела отыграть еще несколько позиций.

Евро еще больше наберет – торги начнутся с +10,2882.

Курс валют в Украине 14 июля:

100 долларов —2708,83 грн;

100 евро — 3068,7 грн.

Новые правила выхода на пенсию, в ПФУ выдали важную деталь о стаже: "22% от зарплаты..."

Выйти на пенсию в Украине станет проще, ведь недостаток стажа теперь можно будет просто докупить.

О том, как это сделать, рассказала директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

«Это стоит 22% от минимальной заработной платы на момент заключения договора о докупке трудового стажа. Договор заключается с органами фискальной службы, и именно там проводится докупка страхового стажа», — отметила она.

Разрешат вламываться в квартиры: "Слуги народа" добили новым законопроектом, что ждет украинцев

В Раде внесли правки в проект закона, которым решили разрешить «вламываться в квартиры" украинцев поставщикам коммунальных услуг.

Так, перед вторым чтением представители "Слуги народа" внесли в законопроект №2458 правки, согласно которым газовый оператор получит доступ к жилью должника и сможет отключать ему газ, однако эксперты называют нормы проекта закона неконституционными.

В первой редакции законопроекта говорилось, что за нарушение условий договора (в том числе и за долги) поставщик мог вламываться в квартиру. Ко второму чтению это новшество перефразировали.

При этом юристы бьют тревогу, отмечая, что эта новелла является антиконституционной – она нарушает ст. 30 Основного закона.

Напомним, за деньгами украинцев будут жестко следить, проверят дома, машины и подарки: кто под ударом.

Как сообщала Politeka, появилась новая схема обмана украинцев, важное заявление Нацбанка: "Стало отличным условием для..."

Также Politeka писала, что украинцам раздадут жилье, Кабмин принял решение: кто и на каких условиях получит квартиры.