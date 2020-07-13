Это может сделать каждый

Выйти на пенсию в Украине станет проще, ведь недостаток стажа теперь можно будет просто докупить

О том, как это сделать, рассказала директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко, передает «Украина 24».

«Это стоит 22% от минимальной заработной платы на момент заключения договора о докупке трудового стажа. Договор заключается с органами фискальной службы, и именно там проводится докупка страхового стажа», — отметила она.

Охрименко также уточнила, что в большинстве случаев стаж докупают люди, которые достигли пенсионного возраста, не сумели набрать необходимого рабочего стажа для назначения выплат.

До этого мы рассказывали, как украинцы могут получать выплаты на заслуженном отдыхе без нужного количества стажа.

С вопросом обратилась женщина, работавшая в больнице и которая имеет стаж 25 лет. Она спросила, может ли медработник оформить пенсию вне зависимости от возраста.

"Медицинские работники: врачи и средний медицинский персонал, при наличии специального стажа, дающего право на выслугу лет, после увольнения имеют право на назначение пенсии по выслуге лет. Такая пенсия назначается независимо от возраста", - сказано в статье.

Выйти на заслуженный отдых со спецстажем 25 лет можно, если вы его заработали его до 1 апреля 2015-го. Дальше ежегодно длительность стажа увеличивается (на сегодня нужно 28 лет такого стажа).

Напомним, пенсии и доплаты украинцам снова пересчитали, названа сумма: кто и когда сможет получить деньги.

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