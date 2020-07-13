Выйти на пенсию в Украине станет проще, ведь недостаток стажа теперь можно будет просто докупить
О том, как это сделать, рассказала директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко, передает «Украина 24».
«Это стоит 22% от минимальной заработной платы на момент заключения договора о докупке трудового стажа. Договор заключается с органами фискальной службы, и именно там проводится докупка страхового стажа», — отметила она.
Охрименко также уточнила, что в большинстве случаев стаж докупают люди, которые достигли пенсионного возраста, не сумели набрать необходимого рабочего стажа для назначения выплат.
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До этого мы рассказывали, как украинцы могут получать выплаты на заслуженном отдыхе без нужного количества стажа.
С вопросом обратилась женщина, работавшая в больнице и которая имеет стаж 25 лет. Она спросила, может ли медработник оформить пенсию вне зависимости от возраста.
"Медицинские работники: врачи и средний медицинский персонал, при наличии специального стажа, дающего право на выслугу лет, после увольнения имеют право на назначение пенсии по выслуге лет. Такая пенсия назначается независимо от возраста", - сказано в статье.
Выйти на заслуженный отдых со спецстажем 25 лет можно, если вы его заработали его до 1 апреля 2015-го. Дальше ежегодно длительность стажа увеличивается (на сегодня нужно 28 лет такого стажа).
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