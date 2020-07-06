Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции теперь будет мониторить имущественное и финансовое состояния граждан, которые вызывают подозрение

Речь идет об образе жизни чиновников - по словам главы НАПК Александра Новикова, теперь Украина входит в список всего шести стран, которые следят за состоянием госслужащих, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, НАПК будет выискивать тех, кто задекларировал скромные доходы, но пользуется дорогими авто, покупает особняки и получает ценные подарки от ближайших родственников.

"Случаи, когда чиновник, зарабатывает 10 000, ездит на Mercedes, теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства", - разъяснил Новиков.

В сообщении отмечается, что внимание антикоррупционного агентства будет приковано к тем чиновникам, которые пользуются объектами, не зафиксированными в декларации, получили ценные подарки или купили объекты, чья стоимость превышает задекларированные активы.

Если в результате мониторинга вскроются коррупционные нарушения - НАПК сообщит об этом правоохранительным органам.

Ранее мы сообщали, по сравнению с 2018 годом, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков вместе с женой увеличили свой доход втрое за прошлый год.

Так, глава ВР задекларировал дом площадью 500 квадратных метров под Киевом стоимостью почти 3 млн гривен. Более того, соратник президента владеет земельными участками, квартирами в Киеве и области.

Также мы расскзывали, много ценностей за 2019 года задекларировал и мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно отчету, в прошлом году он получил более миллиона гривен доходов: 318,6 тысяч гривен составила зарплата в Киевской горадминистрации, 697 тысяч гривен заработал на управлении денежными активами от немецкого Deutsche Bank AG, еще 1,6 тысячи гривен ему подарили в Национальном олимпийском комитете.

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