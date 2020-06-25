38-летняя украинская балерина Екатерина Кухар, звезда шоу "Танці з зірками", потрясла сильным фото
Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в платье, идеально подчеркнувшем ее талию, крутые бедра и восхитительную зону декольте.
Екатерина приняла уверенную и одновременно грациозную позу, немного выпятив "мягкое место" и вскинув руку вверх. При этом девушка подняла голову и, кажется, будто застыла в "полете" танца.
"Иногда в жизни не всё так, как кажется на первый взгляд. И дефицит львов в нашей стране, ещё не повод водиться с шакалами", - красноречиво подписала снимок Кухар.
Пользователи засыпали балерину комплиментами, поблагодарив за жизнеутверждающие слова.
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"Супер! 😍"
"🔥 Да, львы в дефиците😂"
"Звучит красиво!"
"Неймовірна❤😱"
"Ой, ну как красиво сказала! Ну просто женщина - цитата! ❤🔥"
"Моя Львица❤️❤️❤️"
"Очень грациозное и изящное фото"
Ранее мы сообщали, Кухар в коротеньком светлом платье позировала рядом с кустами роз, не сдерживая эмоций от такой красоты. На заднем фоне, к слову, виднелось море.
«Пройдемте в сад, я покажу Вас розам…», - подписала фото звезда.
«Невероятная», «красотка», «боже, какая красота», «обожаю тебя! Нереальная», «бомбезный вид! И ты крутая!», - комментировали пользователи.
Кроме того, мы писали, что балерина изумила воздушным шпагатом в красном платье. Екатерина стояла на носочках, подняв ногу, как можно выше. Судя по ее серьезному выражению лица, знаменитость добилась желаемого. Кадр получился эффектным и красочным.
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