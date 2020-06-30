Красотка превзошла сама себя

Судья популярного шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар похвасталась невероятной внешностью во время поездки в авто

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«... Логика приведет вас от пункта А к пункту Б. Фантазия доставит куда угодно....», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кухар позирует в прозрачном наряде, сидя в машине. Знаменитость в какой-то момент закидывает голову, демонстрируя безупречную красоту.

«Красивая», «восхищаюсь вами!», «Вам действительно идёт этот цвет волос», «такая суперовая», «Вы самая красивая женщина», «вызывайте пожарных, здесь огонь!», «это точно космос», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, судья популярного шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар порадовала поклонников яркими снимками с семейного отдыха.

Так, звезда решила похвастаться отдыхом на популярном столичном пляже, куда наведалась вместе с подружками и мужем.

«Are you ready to summer? Остров зажигательных вечеринок переехал на Труханов и будет с нами до конца этого лета», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Кухар позирует в месте с семьей, а также с близкими подругами.

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