38-летняя украинская балерина Екатерина Кухар, судья шоу "Танці з зірками", заинтриговала публику переменами в грядущем сезоне проекта

Как передает Politeka.net, балерина опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в элегантном платье с черным верхом и золотисто-серой юбкой. Звезда позировала рядом с высоким красавчиком, который обнял ее за плечи.

В подписи Кухар приоткрыла завесу тайны над новым восьмым сезоном "Танців з зірками". Балерина отметила, что в отличие от прошлого сезона, который был чувственным, новый "будет танцевальным".

"Ну что, любители танцев и феерических шоу, готовы к новому сезону @tanci1plus1 ?💃🏼🕺🏻 Мы удивим вас платиновым составом звёзд и уже скоро вы их всех узнаете......✨ В этом сезоне мы будем акцентировать внимание на филигранной технике по которой уже все соскучились.🤓 Еще больше ярких выступлений от участников, обновление в судейском составе, новые истории, декорации и полный апдейт, который зажжет ваши ритмичные сердца....♥️", - поделилась Кухар.

Судья проекта в конце оптимистично добавила, что "конец света отменяется и вечеринка состоится при любых обстоятельствах".

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Заинтересованные пользователи кинулись обсуждать пост Екатерины:

"Это Кароль, Монатик и Каменских будут, судя по последнему абзацу"

"Прошлый сезон был идеальным♥️ надеюсь этот будет не хуже)"

"Здорово, что Вы снова будете в шоу!!!! 👍👍👍😍😍😍 Жду ваши новые шикарные образы!!! 👍🌹"

"Вы заинтриговали...✨"

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» покорила новым чувственным образом

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