Судья популярного танцевального шоу «Танцы со звездами» Екатерина Кухар сверкнула безупречной фигурой, позируя с мужем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Июнь — мой кармический месяц......)) Столько прекрасных людей он привнёс в мою жизнь....Но есть, один... единственный, с которым я просыпаюсь и засыпаю....Тот безумный человек и нежно мною любимый, с которым я забываю про весь остальной мир, потому что когда мы вместе планета останавливает своё движение и в ней парим только мы. Люблю тебя — ТЫ МОЙ! С Днём Рождения», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кухар позирует в «невидимом» платье рядом с мужем, демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Мой антистресс – вот это правильно», «Катюша, с именинником! Будьте счастливы всегда», «Поздравляем🎊🤩 🎉Чтоб было так всегда.Вы парили вместе и наполняли друг друга,любовью и счастьем!», «красотка!», - пишут они.

До этого мы писали, что известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала пляжный образ.

На фото красотка позировала в цветном купальнике, лежа на пляже в воде. Кухар смотрела в камеру и улыбалась, а волосы решила оставить собранными в хвост, а образ дополнила венком на шее из цветов.

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