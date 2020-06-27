Судья популярного шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар порадовала поклонников яркими снимками с семейного отдыха

Так, звезда решила похвастаться отдыхом на популярном столичном пляже, куда наведалась вместе с подружками и мужем, передает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Are you ready to summer? Остров зажигательных вечеринок переехал на Труханов и будет с нами до конца этого лета», - говорится в сообщении.

Одним из главных достижений этого дня, утверждает Кухар, стала возможность научиться кататься на сёрфе.

«Во-первых, можно научиться кататься на сёрфе — это же космос», - подчеркнула она.

Уточним, что на снимках Кухар позирует сперва со своим мужем, а потом с подружками. Среди них можно было заметить фотографа из проекта «Топ-модель по-украински» Соню Плакидюк и украинского дизайнера Катю Сильченко.

«Класс! Такая чудесная и милая семья», «Катя, вы нереальные! Люблю», «красивенная», «какие вы волшебные. Просто сказка», - пишут ее поклонники Кухар.

Как сообщалось ранее, Екатерина Кухар поразила идеальными снимками с отдыха на море.

«Пройдемте в сад, я покажу Вас розам…», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Кухар позирует рядом с розами на фоне моря, демонстрируя не только идеальный вид, а свою роскошную внешность. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» покорила новым чувственным образом

А еще Politeka сообщала, что Кухар из "Танцев со звездами" впечатлила видом в мокром бикини, балерину не узнать

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» покорила образом черного лебедя