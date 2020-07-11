Обмін полоненими і зустріч Зеленського з Путіним, у президента попередили українців: "Найближчим часом..."

Стало відомо, коли може відбутися новий обмін полоненими.

Про це розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, обмін військовополоненими може відбутися вже найближчим часом.

Що стосується зустрічі глав країн Нормандської четвірки, в тому числі і Зеленського з Путіним, вона також може відбутися найближчим часом.

«Всі підтвердили важливість проведення саміту в Берліні. Ніхто не заперечує, що цей саміт повинен відбутися, і як можна швидше. Тому я вважаю, що в найближчі місяці цей саміт повинен відбутися», - заявив Єрмак і додав, що перед зустріччю повинні бути дотримані домовленості сторін з Донбасу, в першу чергу, щодо безпеки.

Долар готує атаку, НБУ видав нові цифри: що буде з курсом валют після вихідних

Курс валют в Україні 11 липня змусить гривню понервувати, адже після вихідних долар і євро влаштують справжній апокаліпсис.

Про це йдеться в новому курсі валют від Національного банку.

Так, стодоларова купюра підніметься на 1,7 гривні. До середини останнього робочого дня вона вже набрала майже одну гривню, а до кінця дня вирішила і зовсім відірватися від національної валюти.

Євро ж навпаки, в перший робочий день подешевшає відразу на 13,71 гривню.

Російська валюта при цьому залишиться висіти практично «мертвим вантажем»: 3,8167 грн за десять рублів.

Нове правило виходу на пенсію, в ПФУ видали важливий нюанс про стаж і виплати: "Буде неможливо..."

Колишній заступник голови Пенсійного фонду Микола Шамбір розповів, коли українці зможуть вийти на пенсію

Так, на даний момент законодавчо передбачена норма, за якою можна вийти на пенсію у віці раніше 60 років.

Тільки норма поширюється не на всіх, адже для дострокового виходу на пенсію, у людини має бути не менше 40 років трудового стажу незалежно від статі.

Це правило буде введено на фінальному етапі пенсійної реформи – з 2028 року.

Тільки докупити стаж для раннього виходу на пенсію буде неможливо.

ЗНО-2020: в Україні різко змінюють правила вступу до вузів, новий закон вже підписаний

Діти, що проживають на окупованих територіях, зможуть вступити в українські вузи за квотами.

Відповідний документ сьогодні підписав Володимир Зеленський.

Відповідно до схваленого закону, абітурієнти, які проживають у Криму, на тимчасово окупованих територіях Донбасу і на лінії зіткнення, зможуть вступити до будь-якого українського вузу за квотою. Квоти будуть визначатися в Міністерстві освіти.

Вступати до внз ця категорія абітурієнтів зможе без ЗНО. Їх знання будуть оцінювати за результатами вступних іспитів.

Зеленський вважає, що Україна повинна боротися за молодь, яка проживає на окупованих територіях. Тому потрібно заохочувати їх переїжджати на підконтрольну Києву територію і вчитися в українській системі освіти.

Нагадаємо, що новий закон кардинально змінює правила вступу, можна без тестів".

Як повідомляла Politeka, випускникам виділять додаткові бюджетні місця, «окрема квота у…».

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