Курс валют в Украине 11 июля заставит гривну понервничать, ведь после выходных доллар и евро устроят настоящий апокалипсис
Об этом сообщает Politeka.
Так, стодолларовая купюра поднимется на 1,7 гривны. К средине последнего рабочего дня она уже набрала почти одну гривну, а к концу дня решила и вовсе оторваться от национальной валюты.
Евро же наоборот, в первый рабочий день подешевеет сразу на 13,71 гривну.
Звезда "Квартал 95" и друг Кошевого Степан Казанин вынужден силой добывать себе деньги: "Остался без зрителя"
Упустили звезду: как выглядят первые жены Харламова, Баскова, Меладзе и других знаменитостей, фото
Сокрушительный удар доллара, срочное заявление Минобразования и новый запрет – главное за ночь
Путин готов отказаться от захваченного Донбасса, озвучены условия: "Устал терпеть"
Курс валют от НБУ на 11 июля:
- 100 долларов — 2693,35 гривны
- 100 евро — 3053,59 гривен
Российская валюта при этом останется висеть практически «мертвым грузом»: 3,8167 грн за десять рублей.
Как сообщалось ранее, эксперты в Украине решили подсчитать, как изменятся цены на продукты, если курс доллара к гривне достигнет отметки в 30 за один "вечнозеленый".
Как известно, сегодня в Украине до 25% потребительской корзины - импорт. Поэтому вслед за подорожанием валюты вверх поползут и цены на продукты. Примерно через одну-две недели. Это скажется как на технике, так и на одежде с продуктами.
По подсчетам Владимира Мазуренко, при резком подорожании доллара до 30 грн/$, рост цен в Украине уже в первые месяцы ускорится на 2,2 процентных пункта. Также будут дорожать бензин (стоимость литра А-95 может вырасти в цене на 2,1 грн), газ (кубометр при подорожании доллара до 30 грн может вырасти в цене на 30-45 копеек).
Напомним, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники.
Как сообщала Politeka, доллар взбесился после отставки Смолия, курс меняется на глазах
Также Politeka писала, что гривна уйдет на дно, курс доллара удивит украинцев.