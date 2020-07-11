Курс валют в Украине 11 июля заставит гривну понервничать, ведь после выходных доллар и евро устроят настоящий апокалипсис

Об этом сообщает Politeka.

Так, стодолларовая купюра поднимется на 1,7 гривны. К средине последнего рабочего дня она уже набрала почти одну гривну, а к концу дня решила и вовсе оторваться от национальной валюты.

Евро же наоборот, в первый рабочий день подешевеет сразу на 13,71 гривну.

Курс валют от НБУ на 11 июля:

100 долларов — 2693,35 гривны

100 евро — 3053,59 гривен

Российская валюта при этом останется висеть практически «мертвым грузом»: 3,8167 грн за десять рублей.

Как сообщалось ранее, эксперты в Украине решили подсчитать, как изменятся цены на продукты, если курс доллара к гривне достигнет отметки в 30 за один "вечнозеленый".

Как известно, сегодня в Украине до 25% потребительской корзины - импорт. Поэтому вслед за подорожанием валюты вверх поползут и цены на продукты. Примерно через одну-две недели. Это скажется как на технике, так и на одежде с продуктами.

По подсчетам Владимира Мазуренко, при резком подорожании доллара до 30 грн/$, рост цен в Украине уже в первые месяцы ускорится на 2,2 процентных пункта. Также будут дорожать бензин (стоимость литра А-95 может вырасти в цене на 2,1 грн), газ (кубометр при подорожании доллара до 30 грн может вырасти в цене на 30-45 копеек).

Напомним, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники.

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