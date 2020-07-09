Украинцы смогут поступить в вузы без ЗНО благодаря новому законопроекту

Как сообщает Politeka.net, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон №3734 "О внесении изменений в Закон Украины" О высшем образовании "об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей". Документ обнародован на сайте парламента и уже отправлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Закон расширяет возможности попасть в любые высшие учебные заведения Украины для абитурентов из временно оккупированных территорий и населенных пунктов на линии разграничения. Так жителям ОРДЛО в пределах квот можно будет поступить без тестов ЗНО, если хорошо сдадут вступительные экзамены. Пока такая возможность есть только у людей из аннексированного Крыма и Севастополя.

Студенты из оккупированных районов Донбасса смогут целый год бесплатно проходить подготовительные курсы и даже получать стипендии. После этого они получат право поступить в вузы на правах внутренне перемещенных лиц.

Пока неизвестно, когда Владимир Зеленский сможет подписать этот закон, ведь сейчас он разъезжает по Украине с рабочими поездками. Накануне он уже посетил Одессу и Черновцы, а 9 июля посетил Волынскую область.

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