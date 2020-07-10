Бывший заместитель главы Пенсионного фонда Николай Шамбир рассказал, когда украинцы смогут выйти на пенсию

Так, на данный момент законодательно предусмотрена норма, по которой можно выйти на пенсию в возрасте раньше 60 лет. Только норма распространяется не на всех, ведь для досрочного выхода на пенсию, у человека должно быть не менее 40 лет трудового стажа независимо от пола.

Данное правило будет введено на финальном этапе пенсионной реформы – с 2028 года, пишет finance.

Только докупить стаж для раннего выхода на пенсию будет невозможно.

Стоит отметить, что в апреле этого года депутаты Верховной Рады приняли изменения в госбюджет, в котором также включали повышение расходов на пенсионное обеспечение на 29,7 млрд грн.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о постепенном введении накопительной системы пенсионного обеспечения с 2021 года.

Напомним, нардеп от партии «Слуга народа» Галина Янченко заявила о том, что в стране могут возникнуть проблемы с выплатой зарплат и пенсий.

По ее словам, Кабмин выделил около 30 миллиардов гривен, чтобы покрыть дефицит в Пенсионном фонде, риск возникновения проблем с выплатами пенсий и зарплат остается, ведь сейчас бюджет сталкивается с пиковой нагрузкой.

Ранее сообщалось, что индексация выплат затронет тех украинцев, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет.

Уже с июля следующего года такие пенсионеры будут получать не меньше 2600 грн ежемесячно.

Вместе с тем вырастут и выплаты для тех льготников, кто выполнил требования по стажу.

Напомним, пенсии и доплаты украинцам снова пересчитали, названа сумма: кто и когда сможет получить деньги.

Как сообщала Politeka, Кабмин одобрил новые компенсации для украинцев: что будет с пенсиями и зарплатами.

Также Politeka писала, что выйти на пенсию станет сложнее, украинцев добили требованиями по стажу.