Обмен пленными и встреча Зеленского с Путиным, у президента предупредили украинцев: "В ближайшее время..."

Стало известно, когда может произойти новый обмен пленными.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, обмен военнопленными может состояться уже в ближайшее время.

Что касается встречи глав стран Нормандской четверки, в том числе и Зеленского с Путиным, она также может состояться в ближайшее время.

«Все подтвердили важность проведения саммита в Берлине. Никто не отрицает, что этот саммит должен состояться, и как можно скорее. Поэтому я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться», — заявил Ермак и добавил, что перед встречей должны быть соблюдены договоренности сторон по Донбассу, в первую очередь, относительно безопасности.

Доллар готовит атаку, НБУ выдал новые цифры: что будет с курсом валют после выходных

Курс валют в Украине 11 июля заставит гривну понервничать, ведь после выходных доллар и евро устроят настоящий апокалипсис.

Об этом говорится в новом курсе валют от Национального банка.

Так, стодолларовая купюра поднимется на 1,7 гривны. К средине последнего рабочего дня она уже набрала почти одну гривну, а к концу дня решила и вовсе оторваться от национальной валюты.

Евро же наоборот, в первый рабочий день подешевеет сразу на 13,71 гривну.

Российская валюта при этом останется висеть практически «мертвым грузом»: 3,8167 грн за десять рублей.

Новое правило выхода на пенсию, в ПФУ выдали важный нюанс о стаже и выплатах: "Будет невозможно..."

Бывший заместитель главы Пенсионного фонда Николай Шамбир рассказал, когда украинцы смогут выйти на пенсию

Так, на данный момент законодательно предусмотрена норма, по которой можно выйти на пенсию в возрасте раньше 60 лет.

Только норма распространяется не на всех, ведь для досрочного выхода на пенсию, у человека должно быть не менее 40 лет трудового стажа независимо от пола.

Данное правило будет введено на финальном этапе пенсионной реформы – с 2028 года.

Только докупить стаж для раннего выхода на пенсию будет невозможно.

ЗНО-2020: в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан

Дети, проживающие на оккупированных территориях, смогут поступить в украинские вузы по квотам.

Соответствующий документ сегодня подписал Владимир Зеленский.

Согласно одобренному закону, абитуриенты, которые проживают в Крыму, на временно оккупированных территориях Донбасса и на линии соприкосновения, смогут поступить в любой украинский вуз по квоте. Квоты будут определяться в Министерстве образования.

Поступать в вузы эта категория абитуриентов сможет без ЗНО. Их знания будут оценивать по результатам вступительных экзаменов.

Зеленский считает, что Украина должна бороться за молодежь, проживающую на оккупированных территориях. Поэтому нужно поощрять их переезжать на подконтрольную Киеву территорию и учиться в украинской системе образования.

Напомним, что новый закон кардинально меняет правила поступления, "можно без тестов".

Как сообщала Politeka, выпускникам выделят дополнительные бюджетные места, «отдельная квота у…».

Также Politeka писала, что появилось срочное заявление МОН об отсрочке призыва в 2020, что ждет выпускников.