Долар ослаб, НБУ попередив про новий розворот курсу валют: чого чекати одразу після вихідних

Курс валют в Україні 29 червня зійде з розуму остаточно, застиглі долар і євро будуть мучити нерви громадян.

Долар на міжбанку буде коштувати 2670,02 за стодоларову купюру. А вже у вівторок ціна впаде до 2669,22 гривні.

Євро ж навпаки, вирішить використовувати вихідні, щоб різко злетіти: сьогодні доведеться за сто євро заплатити 2991,22 гривні, а вже у вівторок ціна підскочить до 2995 гривень.

«Вас ніхто не кинув!»: над Донецьком підняли прапор України, в ООС показали вражаючі кадри

У неділю, 28 червня, українські волонтери вирішили оригінально привітати співгромадян, які проживають на непідконтрольної території Донбасу, з святом.

Так, до Дня Конституції України волонтери вирішили запустити прапор нашої країни на непідконтрольну Києву територію. Робилося це неподалік від лінії розмежування. Уточнимо, що це вже не перший раз, коли прапор України запускають на Донбас, однак сьогодні метою було привітати співгромадян, які змушені проживати на тимчасово окупованій території.

Волонтери спершу розмотали п'ятнадцяти метровий прапор, після цього закріпили його і запустили в небо.

Скасування пенсій в Україні: Пенсійний фонд прийняв тверде рішення, кого залишать без грошей

Пенсійний фонд планує значно скоротити пільгові пенсії через брак грошей.

У 2021 році Кабмін вирішив запустити новвую пенсійну реформу, в рамках якої планують перейти на накопичувальну систему. В процесі чиновники задумали значно зменшити кількість пільгових пенсій, одержувачі яких мають право виходити на заслужений відпочинок раніше терміну. Цілком можливо, що виплати для пільговиків зовсім скасують.

Нагадаємо, українцям перерахують пенсії та інші виплати, хто отримає більше грошей.

Як повідомляла Politeka, Індексація виплат на 11%: українці залишилися без грошей, в Пенсійному фонді назвали причину.

Також Politeka писала, що масова затримка пенсій, українців попередили, хто не отримає гроші в строк.